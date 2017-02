Výbuch v jaderné elektrárně na severu Francie: únik radioaktivity nehrozí, požár je pod kontrolou

Jaderná elektrárna v severofrancouzském Flamanville ohlásila explozi. K výbuchu došlo ve čtvrtek kolem 10 hodin dopoledne, a to mimo nukleární zónu, infomuje s odvoláním na policii server Ouest France. Radioaktivní únik proto nehrozí, pět osob však při požáru utrpělo lehčí otravu. Oheň už je pod kontrolou, potvrdil provozovatel elektrárny.

Výbuch a následný požár zasáhl strojovnu v centrále, odehrál se tedy mimo nukleární zónu, potvrdila France Ouest prefektura. Později upřesnila, že příčinou byl elektrický zkrat.

Přesto byl z bezpečnostních důvodů pozastaven provoz reaktoru 1, informuje stanice RTL. Druhý reaktor je stále v provozu.

Pět osob během nehody utrpělo lehčí otravu, jinak nebyl nikdo zraněn. Společnost EDF Energy, která zařízení provozuje, už potvrdila, že požár se podařilo dostat pod kontrolu a nehoda si nevyžádala žádné oběti na životech. Nehrozí ani bezpečnostní či ekologické riziko, ubezpečila veřejnost.

EDF confirms #Flamanville-1 fire at 0940 was in non-nuclear area. No #nuclear risk or environmental consequences. pic.twitter.com/0jnLOG8CfJ