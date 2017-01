Vymazat ponížení. Sýrií povzbuzený Putin rozehrál další partii v rozvrácené Libyi

„Putinovi jde o to, aby smazal své libyjské ponížení."Foto: Reuters

Rusko rozehrálo další geopolitickou partii v Libyi: podporuje tamního polního velitele Chalífu Haftara, a stojí tak v cestě plánům OSN na vytvoření vlády národní jednoty. Vladimir Putin má však pro svou nynější iniciativu i osobní důvody. Ruský prezident je dodnes přesvědčen, že ho Západ v roce 2011 podvodem přiměl k souhlasu s rezolucí, která umožnila bombardování Kaddáfího sil, píše britský deník The Times.

Pád libyjského diktátora Muammara Kaddáfího znamenal pro Rusko tvrdou ránu, protože o rok dříve s ním Moskva podepsala dohodu o možnosti postavit námořní základnu ve východolibyjském přístavu Benghází.

Analytik britského královského vojenského institutu RUSI Jonathan Eyal je přesvědčen, že současný libyjský chaos dává Putinovi příležitost, aby ukázal, jak nezastupitelná je role Moskvy v nepřehledných konfliktech a mocenských bojích. „Putinovi jde o to, aby smazal své libyjské ponížení. V Sýrii začal obnovovat představu, že Rusko je velmoc, kterou nelze ignorovat při řešení žádné světové krize. Horečně pracuje na tom, aby byl nenahraditelný. S tímto zřetelem se pokouší dohodnout ohledně Libye i dalších zemí s Donaldem Trumpem,“ tvrdí britský analytik Eyal.

Čtěte také: Putin usiluje o vojenskou základnu v Libyi. V Moskvě přivítal libyjského generála Haftara

Proto podle Timesů Rusko podpořilo třiasedmdesátiletého polního maršála Chalífu Haftara, který kontroluje část libyjské armády. Veřejnosti to sdělil náměstek ruského ministra zahraničí Gennadij Gatilov. Ten současně zkritizoval zvláštního zmocněnce OSN pro Libyi Martina Koblera za podporu bohatého tripoliského developera Fáize Sarrádže, který je premiérem vlády národní jednoty. Přes podporu OSN je tato vláda velmi slabá.

Rusko tlačí do čela této severoafrické země Haftara, který prý bojuje proti Islámskému státu a pomáhá vládě obnovit kontrolu nad ropnými nalezišti. Vliv Sarrádžova kabinetu stěží sahá za hranice námořní základny v Tobrúku, kde jeho ministři zasedají na palubách šedivých válečných lodí.

Sunday Times: #Putin turns kingmaker in #Libya backing Haftar. #Russia had signed #Benghazi naval base deal in 2010https://t.co/9qKQtwpgjw pic.twitter.com/CdobiVMr4r