Z řecké Soluně je ‚mrtvé město.‘ Úřady evakuovaly kvůli bombě z války přes 70 tisíc lidí

Vojáci připravení ke zneškodnění bomby v řecké Soluni

Pyrotechnici se v řecké Soluni chystají zneškodnit 250 kilogramů vážící bombu z druhé světové války. Od rána kvůli tomu evakuovali z několika čtvrtí skoro 72 tisíc lidí. Někteří obyvatelé Soluně své domovy odmítli opustit. Nevybuchlou pumu našli dělníci minulý týden pod benzínovou pumpou při výkopových pracích.

V Řecku jde o vůbec jednu z největších podobných akcí v poválečných dějinách. Ve dvoukilometrovém okruhu platí mimořádný stav. Guvernér provincie Centrální Makedonie Apostolos Tzitzikostas v televizi ráno ubezpečoval, že jsou úřady na všechno připravené a není důvod k panice. Celá evakuace je podle něj jen preventivní opatření.

V oblasti je nasazená tisícovka policistů a další tři stovky dobrovolníků, kteří ráno obcházeli domy, zvonili u bytů a připomínali lidem, že mají odejít. Teď na už skoro liduprázdné čtvrtě dohlížejí. Úřady také přerušily veškerou dopravu, zrušily nedělní bohoslužby a evakuovaly migranty z nedaleké opuštěné továrny, která funguje jako uprchlický tábor.

Evakuace se týká skoro 72 tisíc lidí, někteří lidé ale z domovů odejít odmítli. Řecké úřady je varovaly, že v takovém případě v domě zůstávají na vlastní nebezpečí. Naprostá většina lidí ale své domovy opustila. Odjížděli ve vlastních autech, někteří využili přistavené autobusy, které lidi odváželi do škol, tělocvičen a kulturních center.

„Když jsem viděl ráno, kolik aut a autobusů odjelo, je tady z toho v podstatě mrtvé město. Čekáme teď, kdy nám bude oznámeno, že skončila tahle operace. Sedíme tedy u televize a čekáme, co se stane,“ říká Řek českého původu Christos Pampoukidis, který také odjel.

Pyrotechnici se chystají se zneškodňováním roznětky odpoledne. Pak chtějí celou nálož i se asi 150 kilogramy výbušniny bezpečně odvést na vojenskou střelnici, kde pak armáda rozhodne, co bude s pumou dál. Řecké úřady oznámily, že zneškodnění a odvoz by měl trvat šest hodin. Večer by se tedy lidé mohli vrátit do svých domovů.