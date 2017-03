Zákaz notebooků i kamer. USA omezí elektroniku na palubě letadel z Blízkého východu

Americké úřady se chystají zakázat pasažérům některých zahraničních aerolinek brát do letadel elektroniku kvůli prevenci možných teroristických útoků. Opatření se má podle informací agentury AP týkat deseti letišť na Blízkém východě a v severní Africe.

Zákaz se podle agentury má týkat přístrojů větších než mobilní telefony a dotknout by se mělo aerolinek z některých blízkovýchodních a afrických zemí. Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti se chystá podrobnosti nového nařízení oficiálně oznámit během úterka. Už teď je ale známo, že se zákaz dotkne kamer, notebooků, tabletů či DVD a mobilních herních zařízení.

Agentura AP nicméně již zveřejnila seznam letišť, kterých se omezení bude týkat. Z výčtu vyplývá, že postiženo bude deset letišť v osmi zemích, odkud létá do USA devět leteckých společností. Na seznamu jsou Jordánsko (letiště v Ammánu), Egypt (Káhira), Turecko (Istanbul), Saúdská Arábie (Rijád, Džidda), Kuvajt (Kuvajt), Maroko (Casablanca), Katar (Dauhá) a Spojené arabské emiráty (Dubaj, Abú Zabí).

Největší blízkovýchodní letecká společnost Emirates podle AP uvedla, že vyhoví všem novým omezením, ale že dosud nedostala žádné informace o chystaných změnách u letů do USA. Emirates denně létají z Dubaje do řady amerických měst, mimo jiné do New Yorku, Los Angeles, Chicaga či Washingtonu.

Bezpečnostní složky USA opatřením reagují na nespecifikovanou hrozbu spojenou s terorismem, uvedla Reuters.

Americký prezident Donald Trump začal po lednovém nástupu do úřadu plnit své předvolební sliby, že ochrání USA před teroristickými útoky zákazem vstupu obyvatel některých muslimských států do země. Soudy však platnost jeho dvou dekretů pozastavily.