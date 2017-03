Zbraň bych nechtěl. Britové se cítí bezpečněji, když ji nemáme, říká český policista v Anglii

Policista Petr Torák (archivní foto)Foto: Jiří Hošek

Obušek, pepřový sprej, pouta, vysílačka a neprůstřelná vesta. Pistoli ale ve své výbavě britští metropolitní policisté tradičně nemají. Lidé se cítí bezpečněji, když vidí, že policisté nemají zbraně, vysvětluje český policista ve Velké Británii Petr Torák. V cambridgeském hrabství, kde pracuje, je zhruba 1500 policistů, z toho asi 20 nosí zbraň. Největší důraz se podle něj klade na komunikaci.

Britové uctívají oběti minutami ticha. Jak smrt kolegy ve službě, byť pracoval v jiném městě a v jiném útvaru, zasáhla policisty u vás v Peterborough na východě Anglie?

Všichni jsou šokováni, velice hluboce to jako policisté prožíváme. Policejní federace organizuje sbírku pro rodinu zesnulého policisty, zasíláme i různé vzkazy jeho rodině a přátelům.

Přispějete?

Určitě, včera jsem jen nebyl v práci, ale dnes (v pátek) jdu na odpolední. Solidárnost je a musí být, u policie se mi tady líbí, že jsme jako jedna velká rodina a jeden druhého podporujeme.

Kdo je Petr Torák?

Český Rom Petr Torák žije ve Spojeném království od roku 1999. Jeho rodina opustila severočeský Liberec po údajných opakovaných fyzických útocích neonacistů. Ve městě Peterborough, které leží asi 120 kilometrů severně od Londýna, pracuje jako policista. Věnuje se mimo jiné práci s romskou komunitou. Torák za to v říjnu 2015 převzal Řád britského impéria, který mu udělila královna Alžběta II.

Jaké komentáře provázejí ve vašem sboru nebo okolí to, co se stalo včera v Londýně?

Přestože jsou teroristické útoky v poslední době častější, myslím, že to nikdo nečekal. Byl to pro všechny ohromný šok. Shodou okolností jsem byl v Londýně den před útokem se skupinou mladých lidí a byl to opravdu šok, policista přímo u bran Westminsteru. Člověk neví, kdy se tohle může stát.

Když jste byl den před útokem v Londýně, přistupujete nyní k metropoli jinak? Budete se třeba víc bát nebo jako policista, i když nebudete ve službě, budete více ostražitý?

Pro mě osobně se nic nezmění. Vím, že teroristický útok se může stát kdykoliv a kdekoliv v Anglii. Každý týden jezdím do jiných měst, jezdím do Birminghamu, do Manchesteru nebo do Kentu. Může se to stát opravdu kdekoli. Názor lidí ve Velké Británii je teď to, že se nesmíme poddat strachu. Nesmíme ukázat terorismu, že se bojíme. Cítím to stejně, nebudu se žádným způsobem omezovat nebo žít ve strachu.

Příslušníci policie slouží často neozbrojeni. Mohl byste popsat výbavu policisty, který nenosí zbraň? Co všechno máte třeba vy během služby u sebe?

Petr Torák v policejní uniformě. Výbavu tvoří pepřový sprej, obušek, pouta, vysílačka a neprůstřelná vestaFoto: Petr Torák

Mám jako standardní policista pepřový sprej, obušek, pouta a vysílačku, to je vše. K vybavení policisty patří také neprůstřelná vesta. Vím, že někteří čeští nebo i slovenští kolegové si stěžují, že není dostatek neprůstřelných vest. My nesmíme vyjít ven na ulici bez neprůstřelné vesty.

Kolik vašich kolegů nosí zbraň?

V cambridgeském hrabství, kde pracuji, máme přibližně 1500 policistů, z toho asi 20 nosí zbraň. Dalších možná 100 policistů nosí taser. Kromě takovýchto tragických incidentů se to dá zvládnout beze zbraně.

Jaké jsou pro policisty výhody nemít u sebe zbraň?

Hlavní výhodou je pocit bezpečí. Zní to paradoxně, ale lidé se cítí bezpečněji, když vidí, že ani ten policista nenosí zbraň. V dnešní době je to ale samozřejmě trochu těžší. Lidi to mnohdy šokuje, když přijedou do Anglie a vidí policisty beze zbraně, ale funguje to. U policie pracuji 11 let a v životě jsem nepoužil ani obušek, jednou jsem použil pepřový sprej. Kdybych měl zbraň, tak si neumím představit situaci, kdy bych ji musel použít.

Vy sám byste tedy zbraň nechtěl?

Ne, jsem velkým zastáncem community policing. Policisté nejsou represivní složkou a nechodí s rukou na koltu. Největší důraz se klade na komunikaci.

Nebojíte se ve službě beze zbraně?

Určitě ne. Byl jsem jako policista v situaci, kdy na mě šli lidé s nožem nebo byli hodně agresivní a opilí, ale v devíti případech z deseti se to dá řešit komunikací nebo jinými prostředky. V nejhorším případě máme vždy možnost zavolat vysílačkou policisty se zbraní nebo taserem, kteří nám pomohou.

Mohla by se podle vás pravidla v nejbližší době změnit?

Myslím, že tohle se v nejbližší době nezmění. Určitě se ale zvýší počet policistů, kteří budou nosit elektrické tasery, ale pravidla pro nošení zbraní se v nejbližší době nezmění.

Proč vlastně metropolitní policisté v Británii nenosí zbraně? Vychází to z historie nebo se obávají více zbraní mezi lidmi?

Jak já to chápu, tak někdy v 70. nebo 80 letech došlo k incidentu, kdy ve škole někdo postřílel několik dětí. Vláda poté zakázala nošení krátkých zbraní, a to jak pro osobní účely, tak pro policisty.

Jsou pravidla pro nošení zbraní v Británii podle vás přísná?

Ano, jsou. Krátké zbraně tady vůbec nejsou, samozřejmě až na černý trh. Pokud si chce někdo koupit dlouhou zbraň, tak musí mít povolení a důvod. Většinou to jsou farmáři. Člověk pak musí mít mimo jiné speciální trezor, kde zbraň uchovává. Je to opravdu hodně regulované a hlídané.