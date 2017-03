Zjistil jsem, že mě Obama odposlouchával, píše Trump. Důkazy nezveřejnil

Americký prezident Donald Trump obvinil svého předchůdce Baracka Obamu, že během loňské volební kampaně nařídil odposlechy v jeho kanceláři. Své twittrové nařčení však nepodložil důkazy.

„Hrozné! Právě jsem zjistil, že Obama odposlouchával mé telefony v Trump Tower krátce před (mým) vítězstvím,“ napsal v jednom z tweetů americký prezident. V dalším tweetu napsal: „Vsadím se, že dobrý právník by měl skvělý případ z toho, že prezident Obama odposlouchával v říjnu mé telefony, krátce před volbami!“

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!