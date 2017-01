Zpráva tajných služeb: kampaň, která měla ovlivnit volby prezidenta, nařídil Putin

Ruský prezident Vladimir Putin loni nařídil rozjet kampaň, která měla pošpinit demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou a pomoci jejímu republikánskému rivalovi Donaldu Trumpovi. Vyplývá to z nově zveřejněné zprávy amerických tajných služeb. Budoucí prezident se v pátek sešel s jejich představiteli. Obvinění Ruska už nezpochybňuje, samotné výsledky voleb ale podle něj hackeři neovlivnili.

Ve zprávě mimo jiné stojí, že "Putin a ruská vláda" pracovali na tom, aby "podkopali demokratický proces v zemi", zvýšili Trumpovy volební šance, a to "diskreditací (bývalé) ministryně Clintonové".

Terčem útoků podle zprávy byly "subjekty spojené s volbami, včetně obou hlavních politických stran" (Demokratické a Republikánské, pozn. red.).

S obdobným obviněním přišel už v polovině loňského prosince současný šéf Bílého domu Barack Obama, když prohlásil, že stopy hackerské operace vedou až do nejvyšších pater ruské vlády. "Pan Putin si je dobře vědom mých pocitů, protože jsem s ním o tom přímo mluvil."

Jeho nástupce Donald Trump to ovšem vytrvale zpochybňoval. "Pokud hackerský útok podniklo Rusko nebo někdo jiný, proč Bílý dům čekal tak dlouho, než začal jednat? Proč si stěžují, až když Hillary Clintonová prohrála?" reagoval takřka vzápětí na Twitteru.

US Intel community: "Putin and the Russian Government aspired to help President-elect Trump’s election chances" https://t.co/wjKut3WGyO