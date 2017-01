Epický zápas, rozplývá se Štěpánek nad finále. Souboje Federer - Nadal jsou reklamou na tenis

Na tour potkává Rogera Federera i Rafaela Nadala dvě desítky let a teď také sledoval další velké představení těchto gigantů, po kterém slavil Švýcar už osmnáctý grandslamový titul. Tenista Radek Štěpánek viděl finále Australian Open přímo na dvorci Roda Lavera v Melbourne.

„Mockrát se nechodím dívat na tenis, že si sednu na tribunu, ale tušil jsem, že to bude epické utkání. Nevím, kolik jich ještě tenisový svět uvidí, ale jsem rád, že jsem to mohl vidět. Souboje těchto dvou titánů jsou reklamou na tenis a myslím, že nikdy nebyla větší rivalita než mezi těmihle dvěma,“ svěřil se Českému rozhlasu po finále Australian Open Radek Štěpánek.

Jaký to byl zážitek?

Myslel jsem si, že v pátém setu bude mít Rafa navrch, když přežil první dva tři své servírovací gemy, kdy odvracel brejkboly. Ale to, co předvedl Roger v závěru, bylo neuvěřitelné.

Když sledujete takový zápas v roli diváka, co vás na něm nejvíc zajímá?

Spíš se na něj dívám z hráčského hlediska. Snažím se vnímat, kdo co hraje, kdo co mění… Když se podívám na širší obrázek, je to svátek tenisu.

Pro Rogera Federera je to 18. grandslamový titul. Jak to mohl v dnešní éře nasbírat?

Je to neuvěřitelné. Roger je tu dvacet let a jede dál. Půl roku tu nebyl a pak si na prvním turnaji odvezl grandslamový titul. Jen tak potvrdil svou výjimečnost.

Vyhrál i díky velmi útočnému tenisu…

Obrovsky tomu nahrával kurt. Míče mu neskákaly tak vysoko jako dřív a mohl hrát údery hned po odskoku, v pro něj nejoptimálnějším bodu na trefení míče, aby mohl Rafu tlačit. Celý zápas neuhnul, myslím, že to byla jeho jediná šance. Kdyby se pouštěl do delších výměn častěji, vzalo by mu to víc fyzických sil.

Jsem rád, že se tenis zrychluje a útočení dostává zelenou. Je to díky okolnostem jako rychlost kurtu, míče… Čím rychlejší hra bude, tím budu radši.