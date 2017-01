Do spisovné češtiny by se mohli brzy dostat policisti i chirurgyně, myslí si šéf jazykovědného ústavu

Do spisovné češtiny by se v budoucnu mohly dostat dnes jenom hovorové formy některých sloves (ilustrační foto)Foto: Honza Ptáček

Čeština se vyvíjí mnohem rychleji než před rokem 1989, myslí si nový šéf Ústavu pro jazyk český Martin Prošek. Přibývá tak množství hovorových i u cizích jazyků přebraných slov, které se zařazují do spisovné češtiny. Prošek mluví v rozhovoru pro Seznam zprávy například o ženských tvarech některých jmen i hovorových formách sloves.

„Myslím, že na pospisovnění mají největší naději slovesa a různé tvary typu děkuju, děkujou, potřebuju, potřebujou. Nebo třeba hovorové tvary podstatných jmen typu policisti, komunisti a podobně,“ odpověděl šéf jazykovědného ústavu na dotaz Seznamu, která slova se podle něj v příštích letech dpstanou mezi spisovné.

Naději podle něj mají i ženské tvary mužských podstatných jmen jako například lídryně nebo chirurgyně. Jejich zařazení do běžné řeči je podle něj otázkou frekvence i následného zvyku. „Nebojme se neobvyklosti tam, kde je to slovotvorně náležité a kde to ten systém toho jazyka nijak nenarušuje,“ řekl Prošek.

Za slovo roku přitom odborník označil slovo „evidence“, kvůli elektronické evidenci tržeb, která v Česku patřila k nejvýraznějším tématům roku 2016.

Autor: moš