Milník v dobývání vesmíru. SpaceX jako první opakovaně použila první stupeň nosné rakety

Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX krátce po startuFoto: ČTK

UVNITŘ FOTO. Americká soukromá společnost SpaceX jako první na světě opakovaně použila první stupeň nosné rakety k vynesení družice na oběžnou dráhu, což má snížit náklady na vesmírné lety. K historickému letu se raketa Falcon 9 vydala z odpalovací rampy, která byla využívána k misím Apollo při letech na Měsíc a později i raketoplánů.

Z mysu Canaveral na Floridě odstartovala raketa Falcon 9 se spojovací družicí na palubě podle plánu ve čtvrtek v podvečer, v 18:27 místního času, kdy ve střední Evropě již byl pátek 00:27 SELČ.

O dvě minuty a 41 vteřin později se první stupeň rakety, dlouhý 41 metrů, oddělil od rakety s družicí. Po osmi minutách a 32 vteřinách letu uskutečnil měkké přistání na plošině plovoucí v Atlantickém oceánu. Na oběžnou dráhu se družice dostala bez problémů po 32 minutách po startu.

Start rakety, který společnost vysílala v přímém přenosu po internetu, provázel potlesk v řídícím středisku. Ten ještě zesílil po oddělení prvého stupně. A po úspěšném přistání prvého stupně na plošině v oceánu následovaly hotové ovace.

Společnosti miliardáře Elona Muska se již opakovaně podařilo po startu a vynesení nákladu do vesmíru znovu přistát s prvním stupněm Falconu 9, který podle Muska představuje nejdražší část rakety. Vícenásobná využitelnost raket by zlevnila lety do vesmíru a rovněž zrychlila jejich přípravu. Nynější let označil Musk za „historický milník", který povede k „velké revoluci ve vesmírných letech".

Firma podle agentury Reuters až dosud uváděla sumu 62 milionů dolarů (asi 1,6 miliardy korun) jako náklady na jeden let nosné rakety. Od opětovného použití prvého stupně si slibuje snížení nákladů o 30 procent. Dosud však neoznámila cenu takového letu s recyklovanou raketou.

Na inaugurační let, spojený s vynesením komerční komunikační družice SES-10, která má zajišťovat televizní vysílání a další komunikační služby pro Latinskou Ameriku, dostala lucemburská společnost SES slevu. Její výši neupřesnila, prý však nepředstavovala hlavní důvod.

„Někdo musí jít první. Skutečně chceme povzbudit pokrok v tomto směru," uvedl Martin Halliwell ze SES. Firma disponuje flotilou 65 komerčních satelitů a je dlouhodobým klientem SpaceX.

Pro 33. let Falconu 9 byl použit první stupeň, který loni 8. dubna vynesl do vesmíru zásobovací loď Dragon společnosti SpaceX s nákladem pro Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) a poté úspěšně přistál na autonomní přistávací plošině na moři.

Návratový manévr se poprvé uskutečnil v prosinci 2015 a od té doby - i s pátečním letem - se osmkrát zopakoval. Stejný stupeň rakety by mohl být podle dřívějšího vyjádření mluvčího společnosti použit i potřetí.