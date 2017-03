Musk je šílenec. Velkou část slibů ale vždy splní, říká o spojení mozku s počítačem IT odborník

Elon MuskFoto: Fotobanka Profimedia

Americký miliardář Elon Musk chce propojit lidský mozek s počítačem. Sloužit k tomu má nový start-up Neuralink. Zjednodušeně řečeno by se přímo do mozku vložilo zařízení, které se dá propojit s PC. Kromě zlepšení paměti by to prý mělo pomoci udržet krok s rychlým nástupem umělé inteligence. Rozhraní spojující mozek a počítač ale zatím existuje jen teoreticky. Co se zdá být dnes nemožné, může ale být za deset let vyřešené, řekl IT odborník Petr Koubský v rozhovoru pro Radiožurnál.

Jak daleko je podle vás možnost vložit do mozku čip a komunikovat s ním s počítači?

Myslím si, že pokrok obecně v digitálních technologiích je tak rychlý a nepředvídatelný, že cokoliv, co se nám dnes zdá nemožné, a tohle do té kategorie patří, může být za deset let naprosto jasně vyřešenou záležitostí. Neodvažuji se ani hádat.

V lékařském světě se elektrody a další implantáty v mozku používají na léčbu některých neurodegenerativních onemocnění. Mezi ně patří například epilepsie nebo Parkinsonova choroba. Jedná se ale o velice nebezpečnou léčebnou metodu, k níž se uchylují především jedinci, pro něž jde o poslední naději na vyléčení.

Je na to ale technologie připravená? Co znamená, že do takového projektu vstoupil podnikatel typu Elona Muska, může výzkumu výrazně pomoci?

Elon Musk je jak známo šílenec. Je to člověk, který celkem úspěšně ignoruje objektivní realitu. Vždy slibuje daleko víc, než se dá splnit, ale vždy velkou část z toho splní. Myslím, že tohle bude stejný případ jako elektrická auta, skladování energie a let na Mars. Nedosáhne všeho, co slibuje, ale dosáhne toho hodně.

Futurolog a spisovatel Gerd Leonhard, který napsal knihu Technologie vs. Humanita, v Praze řekl, že máme technologii přijmout, ale nemáme se jí stát. Není čip v mozku už za hranou, nedělá z člověka biologický počítač?

Může a nemusí. Myslím si, že stát se technologií znamená něco trochu jiného. Znamená to přijmout jistá východiska, filosofii, způsob života. Čip v mozku je pořád jen pomůcka, kterou můžeme používat tak či onak. Nemyslím si, že je to jen v technologii samotné.

Nakolik se při takovém vývoji technologie zohledňuje něco jako třeba etika v lékařském prostředí?

To je zatím velice otevřená otázka. Lékařská etika je propracovaná disciplína a digitální technologie s ničím podobným zatím příliš nepracují. S tím, jak oba obory splývají, se to teď budou muset zřejmě rychle naučit. To se ostatně netýká jen Muskových experimentů, ale všeho, co má v názvu „bio“ a „digi“ zároveň. Takových věcí přibývá.