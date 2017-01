Špatné vyhlídky: ničivých povodní je oproti roku 1980 dvojnásobek, země přitom vysychá

Počet ničivých povodní v evropských zemích se od roku 1980 více než zdvojnásobil. Zatímco tehdy kontinent zažil 12 obrovských povodní, loni jich bylo třicet, uvedla na základě svých statistik největší světová pojišťovna Munich Re. Podle vědců jsou na vině klimatické změny. Obávají se, že v případě drastičtějšího oteplení budou do roku 2050 postihovat ničivé záplavy každoročně nejméně půl milionu Evropanů.

Celosvětově je statistika pojišťovny ještě horší. Minulý rok udeřily katastrofální povodně 384krát, zatímco v roce 1980 to bylo 58krát. Nárůst ovšem může souviset s nedostačující protipovodňovou ochranou a nekvalitními stavebními plány v rozvojovém světě.

„Globálně registrujeme největší nárůst povodňových neštěstí a katastrof způsobených vichřicemi,“ řekl šéf klimatického oddělení Munich Re Ernst Rauch. V Evropě podle něj také výrazně přibylo bleskových záplav, kterých je dnes podstatně více než klasických sezónních rozvodněných řek. Pojišťovna navíc varuje, že zmíněný trend není lineární.

V důsledku skleníkového efektu způsobeného člověkem jsou změny mnohem rychlejší. „Je udivující, jak moc tyto katastrofy odpovídají klimatickým modelům,“ řekl Rauch.

Osm z deseti nejhorších živelních katastrof od roku 1980 do současnosti se odehrálo v posledních 13 letech. Ze dvou zbývajících navíc ani jedna nesouvisela s počasím. Pojišťovna přirozeně zahrnuje do statistik i zemětřesení. I tak ale 90 procent katastrof souvisí s klimatem. Jen loni jich bylo 750. Živly řádí častěji v severní Evropě, zatímco ve Středomoří se poněkud zklidnily.

Pršet bude stále více a Středomoří bude připomínat severní Afriku

Mezivládní panel pro klimatické změny v příští zprávě přijde s varováním, že severní Evropu čekají daleko extremnější přívalové deště.

„Nasvědčují tomu všechny existující výzkumy a modely. Je to výsledek toho, jak momentálně funguje atmosféra,“ řekl britský meteorolog Peter Stott.

S každým stupněm globálního oteplování pohltí atmosféra o šest procent vláhy navíc. Ta se pak vrátí na zemi v podobě přívalových dešťů, intenzivnějších než kdy v minulosti. Horský vzduch z tropů se kvůli zvýšenému proudění dostává dále na sever, což pro nás znamená jediné: více dešťů i sněhu. Středomoří naopak vysychá a začíná se stále více podobat severní Africe.

„Nynější rekordy jdou jednoznačně na vrub globálnímu oteplování,“ řekl hydrolog Fred Hattermann z postupimského institutu pro výzkum klimatických změn. Vědce zneklidňuje zejména to, že více dešťů neznamená automaticky více vláhy

Prší více, ale země vysychá

V Německu za posledních 50 let poklesla vlhkost půdy až o 25 litrů na metr čtvereční. Příčinou jsou extrémně horké letní měsíce. Teplejší počasí urychluje vegetační období, rostliny začnou dříve růst a spotřebují i vodu, která jindy zůstala v zemi až do vrcholícího léta.

Badatelé se obávají, že v případě drastičtějšího oteplení, až o čtyři stupně Celsia, budou do roku 2050 postihovat ničivé záplavy každoročně nejméně půl milionu Evropanů. Za dalších třicet let by se to týkalo už milionu Evropanů.

Podle údajů Munich Re loni živelní pohromy způsobily ztráty ve výši bezmála pěti bilionů korun. Necelou třetinu pokryly pojistky.

Text vznikl pro pořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.