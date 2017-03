V Argentině objevili první zářící žábu. Vidět je to ale jen pod UV světlem

Vědci v Argentině objevili první přirozeně světélkující rosničku. Podle serveru New Scientist se jedná o vůbec prvního známého obojživelníka, který dokáže vstřebat a poté vyzařovat světlo. Nově objevená žába je tečkovaná, asi tři centimetry dlouhá a žije hlavně v amazonských deštných pralesích.

Fluoreskujícího obojživelníka objevili přírodovědci náhodou. Kvůli jinému výzkumu museli osvítit tkáně rosničky UV zářením a přitom zjistili, že světélkuje. Při stmívání žába dokáže zvýšit svůj jas o 30 procent a o úplňku o necelých 20.

Lidské oko to ale jinak než pod UV zářením neuvidí. Fluorescence byla dosud známá u některých papoušků, mořských želv nebo ryb. Jak ale podotýká spoluautorka objevu Maríe Lagoriová, v případě žáby jde o jiný druh světélkování. Jaký přesně má tento jev u rosničky význam, vědci zatím nevědí. Může ale podle nich hrát roli v komunikaci.

The South American polka dot tree frog is the first fluorescent frog to be discovered: https://t.co/iDTTv6r01r pic.twitter.com/xJ05KI7lPq