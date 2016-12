Vědci poodhalili tajemství Betlémské hvězdy. Nebyla to kometa, ale supernova

Betlémská hvězda podle vědců nebyla kometou, jak je často zobrazována, ale mohla být supernovou. (ilustrační foto)Foto: Fotobanka Pixabay

O Betlémské hvězdě, která vedla pastýře, mudrce z východu a ostatní lidi k jesličkám s právě narozeným Ježíškem, slyšel asi každý. Podle vědců se ale nejednalo o kometu, jak je často zpodobňovaná. Podle německého astrofyzika Bernda Aschenbacha šlo o supernovu.

Astronomové si už řadu staletí lámou hlavu s tím, kde se na nebi vzala Betlémská hvězda. Poprvé se záhadu pokusil vyřešit už v roce 1606 německý matematik Johannes Kepler.

Vědci jsou si ohledně hvězdy, která měla přilákat do Betléma i Tři krále, jistí pouze v tom, že to nebyla kometa. A to i přesto, že je na Betlémech zobrazována jako „vlasatice“.

Pravděpodobnější je, že v té době na obloze vzplanula nová hvězda. A právě Aschenbach přišel nyní s teorií, že zbytek supernovy s názvem „Puppis A“ může být právě pozůstatkem Betlémské hvězdy. Teorii podle něj potvrzuje i blízkost hvězdy k zemi.

„Byla vzdálená 1,3 kiloparseků, což je o něco blíže, než se dříve podle pozorování předpokládalo. Čím blíže se supernova nacházela, tím jasněji se jevila. A podle nových měření musela být tedy velmi jasná. Vizuální jasnost jsem stanovil podle standardních znalostí o jasnosti supernov. A tato supernova dosáhla jasnosti -7, což muselo být na Zemi jasnější než jakákoli hvězda na obloze,“ řekl Aschenbach.