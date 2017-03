Záhadné krátery na Sibiři? Nebezpečných kopců plných plynu mohou být tisíce

Ve víru spekulací o mimozemšťanech se na místo vydali vědci, aby záhadě přišli na kloub.Foto: Fotobanka Profimedia

Podivné krátery na Sibiři před několika lety vyvolaly senzaci. Tajemství jejich původu stopovali vědci, kteří je nakonec spojili s oteplováním – údajně vznikly explozí metanových bublin, které se v podobě pahorků pnou z tajícího permafrostu. Metanové boule podle odborníků představují nebezpečí a zdá se, že jich přibývá. Tento měsíc vědci napočítali už 7000 výdutí, v nichž se prudce výbušný plyn může skrývat. A těch neobjevených je pravděpodovně mnohonásobně víc.

Letecké záběry ze sibiřského poloostrova Jamal se v létě 2014 rozlétly světem a vzbudily úžas: zachytily totiž tajemnou jámu s pozoruhodně hladkými okraji, která zela v permafrostu (stále zmrzlé půdy, pozn. red.). Ve víru spekulací o mimozemšťanech se na místo vydali vědci, aby záhadě přišli na kloub.

Jejich výzkum v pozdější reportáži detailně popsaly například Siberian Times. Brzy byly objeveny i další podobné krátery a nedlouho na to také vysvětlení – a přestože nebylo tak výbušné jako UFO, právě výbuch v něm hrál zásadní roli.

Vlny bulguňachu

Jako hlavní tvůrce kráterů se totiž jeví metan. Plyn se kvůli stoupajícím teplotám uvolňuje z ledu a vytváří pod zemí kapsu, která tlačí na půdu. Tání dříve zmrzlého permafrostu pak může plynové bublině umožnit, aby se vzdouvala nad povrch v podobě vln či pahorků. V krajních případech pak může vybuchnout a prorazit zem, čímž vytvoří výše popsaný kráter, myslí si ruští vědci. Stejný účinek může mít také sirovodík.

„Takový hrbol je nejdřív bublina, místním jakutským jazykem bulguňach. Po čase bublina exploduje a uvolní plyn, a tak vznikají (ty) obří trychtýře,“ řekl Siberian Times ředitel Jamalského institutu vědy a inovace Alexej Titovskij.

Dvě pinga v oblasti Tuktoyaktuk, Kanada.Foto: Wikimedia Commons

Proces se podle odborníků podobá vzniku takzvaných „ping“ (odborně hydrolakolitů). Výduť, která může být vysoká i desítky metrů, vytváří vzedmutí ledu pokrytého vrstvou půdního krytu a jako fenomén ji dlouhodobě znají a mapují polární badatelé. Na rozdíl od pinga jsou „metanové kopce“ menší – a především jsou pro vědce naprostou novinkou.

„Ve vědě (o) permafrostu je tohle opravdu nové. Nikdy předtím se o tom v literatuře nepsalo,“ konstatoval pro Washington Post geofyzik Vladimir E. Romanovsky z Aljašské univerzity. „Určitě je to spojené s oteplováním,“ souhlasí se svými kolegy z Ruska.

Nebezpečná alternativa

„Alternativní pingo“, jak pahorky nazývá, podle Romanovského může obsahovat tuhý metan hydrát, který vznikne, když se voda smísí s plynným metanem a zmrzne. Zahřátím se pevné kusy rozkládají a uvolňují metan, který pahorek zvedá vzhůru, dokud pod tlakem neunikne – podobně jako z puklin na mořském dně. Arktická oblast se přitom otepluje rychleji než zbytek planety, připomíná Romanovsky.

Jeden z vědců se spouští do nitra kráteru, aby ho prozkoumal a odebral vzorky (archivní snímek z listopadu 2014).Foto: Fotobanka Profimedia

Výbuch plynového kopce může být navíc nebezpečný – stačí, když se útvar zformuje pod prvky infrastruktury. Oblast je sice velmi řídce osídlená, ale křižují ji plynové vrty a plynovody; nehledě na to, že „alternativních ping“ patrně přibývá. Badatelé, kteří je mapují, se tento měsíc kombinací terénního výzkumu a satelitních snímků dobrali už 7000 pahorků, informovala v půlce března agentura TASS.

Kolik z nich obsahuje metan, případně jiný plyn, není známo. Zjišťovat to by však nebylo jen pracné, ale také nebezpečné. Do útvaru by se muselo vrtat, podobně jako když se zkoumá klasické pingo, což je u hořlavého a prudce výbušného metanu poměrně riskantní. Průzkum jednoho ze sibiřských kráterů stanovil koncentraci metanu na 6 % - a to bylo už rok po výbuchu. S takovou koncentrací může vzplanout i samotný vzduch, varoval Romanovsky.

A navíc: v ohrožení není jen sever Ruska. Po celém pásu arktického permafrostu může být rozeseto kolem 100 000 potenciálně nebezpečných kopců, odhaduje aljašský geofyzik.