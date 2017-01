Biatlonistky na prosby nereagovaly. Použila jsem násilí a sundala je holí, vyprávěla v cíli Koukalová

Gabriela Koukalová s realizačním týmemFoto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Biatlonistka Gabriela Koukalová skončila druhá ve sprintu Světového poháru v německém Ruhpoldingu. Na střelnici ani jednou nechybovala, měla třetí nejrychlejší běžecký čas a v cíli ztratila 22 sekund na vítěznou Finku Kaisu Mäkäräinenovou. S Gabrielou Koukalovou mluvil v cíli reportér David Nyč.

Jak se vám dnes jelo?

Musím říct, že na střelnici skvělý, jsem moc nadšená. Asi jsem měla hodně štěstí, protože jsem cítila, že některá z těch ran nebyla úplně stoprocentní, ale i tak spadla. Na trati…Představa, že bych měla jet byť o dva metry delší trať, tak to mě zabíjelo. Takže jsem si radši v klidu vyčkala na správný čas spuštění ran a vybílila to, než abych se musela víc namáhat. Dneska jsem na to tolik běžecky pocitově neměla.

Na střelnici za nula… Věřila jste, že by to mohlo takhle dobře dopadnout, protože podmínky nebyly ideální?

Věřila jsem, že by mě to mohlo dát třeba podium do toho šestého místa, ale že je to druhé místo, tak to je milé překvapení.

Trochu s nadsázkou… Nebála jste se, že na trati zapadnete do nějaké závěje?

Dívala jsem se na předpověď a hlásili, že by se ta situace se sněhem měla lepšit, takže jsem věřila, že až budeme startovat my, tak to vyjde a naštěstí to vyšlo. Víc než toho, že bychom zapadly, jsem se bála nějaké kolize na trati. Protože závodnice, skutečně nevím, jestli na to má vliv velmi hlučná tribuna, nebo jestli nemají slušné vychování, ale na opakované prosby puštění před ně vůbec nereagovaly, takže jsem dneska musela použít násilí a prostě jsem je sundala holí, ať se nezlobí.

Zažila jste tohle někdy?

Nebylo to nějaké extra násilí, ale prostě jsem musela použít tu hůl, abych je napomenula. Protože v momentě, kdy finišujete, víte, že je to na vteřiny a oni vám zaberou celou trať a ještě schválně uhýbají do stran, abych je nemohla předjet, tak to mi přijde dost nefér. Bohužel já tohle nedělám, takže si trochu vyprošuju, aby to ostatní závodnice také nedělaly.

Po štafetovém závodě jste říkala, že se necítíte tak dobře jako v Oberhofu. Budete teď mluvit jinak?

Musím říct, že ať je ten výsledek je jakýkoliv, někdy i když člověk vyhraje, tak se třeba běžecky hodně trápí. Dneska to stálo hodně sil. Myslím, že na to má vliv i ta štafeta, kde jsem se hodně vysílila. Ale je to úžasný výsledek a věřím, že všechny ty pozitivní pocity, které nese s sebou, tak, že mě zase oživí do zítřejšího startu.

Autor: David Nyč