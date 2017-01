Češky ovládly 'masák' v Oberhofu. Koukalová vyhrála, Puskarčíková je třetí

Gabriela Koukalová si upevnila vedoucí pozici ve Světovém poháru. V přímém souboji porazila Lauru Dahlmeierovou a vyhrála závod s hromadným startem v Oberhofu. Podruhé v sezoně se na stupně vítězů probojovala třetí Eva Puskarčíková.

Gabriela Koukalová dojela závod s hromadným startem s úsměvem a v pohodě. Plácla si s fanoušky a „dopádlovala“ přes cílovou čáru. Laura Dahlmeierová dojela s bezpečným odstupem a její ztráta na Koukalovou ve Světovém poháru vzrostla na 15 bodů.

Po prvních oslavách skočila Gabriela Koukalová do náruče Evy Puskarčíkové, ta si třetím místem vyrovnala nejlepší výsledek v kariéře.

Závod s hromadným startem nejrychleji odstartovala Finka Kaisa Mäkäräinenová. Druhá žena SP si na první střelbu přinesla drobný náskok, jenže se ukázalo, že tempo přepálila. Naději na dobrý výsledek odstřelila čtyřmi chybami.

Obě Češky ve startovním poli, Gabriela Koukalová a Eva Puskarčíková střílely čistě. Koukalová sice nabrala na střelnici 13 sekund ztráty na čelo, jenže tu na trati velmi rychle stáhla.

Po druhé střelbě už odjížděla vedoucí závodnice SP na prvním místě. Společnost jí dělala domácí favoritka Laura Dahlmeierová, která se po kratičké pauze vrátila k závodění. Společnosti jim dělala Američanka Susan Dunkleeová. Čistě zvládla druhou ležku i Eva Puskarčíková a pohybovala se na konci první desítky.

Odjezd ze třetí střelby byl jako vystřižený ze snu trenéra Zdeňka Vítka i českých fanoušků. První Gabriela Koukalová, druhá Eva Puskarčíková. Obě zastřílely potřetí čistě, jejich konkurentky chybovaly. Dahlmeierová ztrácela na šestém místě už půl minuty.

Zatímco Puskarčíkovou Dahlmeierová předjela, na Gabrielu Koukalovou stačit nemohla. Češka měla půlminutový náskok a zbytek závodu si užívala. Plácala si s fanoušky a do cíle „dopádlovala“. Závod měl jediné dvě čisté střelkyně – vítěznou Koukalovou a třetí Evu Puskarčíkovou.

What a day for the Czech team! Utter joy after two podium finishes in the #OBE17 women's mass start! pic.twitter.com/7Ng2nXBgsh