Jágra čeká další milník. Za měsíc se stane čtvrtým nejstarším hráčem v historii NHL

Jaromír Jágr v pořadu GENFoto: Česká televize, Youtube .com

V NHL hráli v historii jen čtyři hokejisté, kteří jsou starší než Jaromír Jágr. Útočník Floridy dnes slaví 45. narozeniny. Svůj hokejový důchod stále odkládá a jeho působení na kluzištích nebere konce. Přitom už ve 32 letech, po mistrovství světa v Praze, mluvil, jako by už měl končit.

„Pokud bych byl schopný dát hokeji, co jsem mu dával dřív, když jsem byl mladý, tak věřím, že bych se na tu špičku znovu dostal. Věřím, že se to dá v šestatřiceti letech,“ říkal Jágr.

Hokejista Jaromír Jágr bude historicky čtvrtým nejstarším hráčem NHL Vložit na svůj web

A zdaleka nejen v 36 letech, ale třeba i v pětačtyřiceti, takhle daleko ale Jágr po šampionátu v Praze v roce 2004 nekoukal a netušil, že v historických tabulkách nebude stoupat jen v produktivitě ale i mezi hokejisty - staříky. Rekordmanem je dvaapadesátiletý Gordie Howe, z novodobé éry vydržel do 48 Chris Chelios.

A Jágr, když vydrží ještě měsíc, bude čtvrtým nejstarším hokejistou historie NHL. A na Floridě s ním počítají, říká generální manažer Matthew Caldwell. „Uděláme to samé, co poslední dva roky. Sedneme si s ním a uvidíme, jestli ještě bude chtíti hrát,“ řekl Caldwell.

Jaromír Jágr se nechal slyšet, že bude hrát hokej opravdu do padesáti let. Jenže kde. Pokud by zůstal v nejlepší lize světa, jednou z možností je nový klub soutěže Las Vegas. Fanoušci si dělají z Jágra legraci, že má rád hazard, a proto půjde hrát právě na západ Spojených států.

„Já jsem byl gambler. Teď už nejsem tak vášnivý gambler. Mám rád vzrušení, řekl bych, že mě vzrušuje všechno ať už je to rychlá jízda, sázení. To je můj život, žít někde na nějaké hranici, kde můžete spadnout na jednu, nebo na druhou stranu,“ říkal Jágr před lety ve vysílání Českého rozhlasu.

Jágr zatím stojí na té straně, kde se hraje NHL. Ale hlavně stojí pevně oběma nohama na zemi, respektive na ledě, a i proto hraje v nejlepší lize světa i během dnešních 45. narozenin.

Autor: František Kuna