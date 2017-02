Moravec má stříbro. Vytrvalostní závod zvládl bez jediné chyby

Ondřej Moravec získal stříbrnou medaili z vytrvalostního závoduFoto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Vedle Gabriely Koukalové sbírá na MS biatlonistů medaile i Ondřej Moravec. Český reprezentant zvládl vytrvalostní závod na 20 kilometrů bez jediného zaváhání na střelnici a na druhém místě ztratil na Američana Lowella Baileyho pouhé 3 sekundy. Skvělý výsledek české reprezentace podtrhl šestý Michal Krčmář.

Čtyři vyrovnaná běžecká kola, čtyři čisté střelby. Víc Ondřej Moravec udělat nemohl. Čtvrtou položku zvládl suverénně za 22 vteřin a uháněl k cíli. Tam udržel náskok před chybujícím Martinem Fourcadem a o 18 sekund se ujal vedení.

Čech ale měl startovní číslo 51 a za ním běžela ještě polovina startovního pole. Ohrožovali ho hlavně Johannes Thingnes Bö a Američan Lowell Bailey. Zatímco Nor udělal na poslední položce chybu a propadl se, zkušený Američan také zvládl obě položky čistě.

Čtěte také: Vrchol sezony vyšel líp, než jsme si dokázali představit, říká Koukalová

Z poslední střelby odjel Bailey s náskokem 6 sekund, který se postupně snižoval. Nejdřív na 2,8, pak dokonce na nicotných 0,1 sekundy. Jenže poslední kilometr zvládl Američan rychleji a o 3,3 desetiny vteřiny získal ve 35 letech světové zlato. Ondřej Moravec skončil druhý.

Biatlonista z Ústí nad Orlicí tak vybojoval své třetí velké individuální stříbro. Druhé místo získal už na MS 2015 v Kontiolahti v závodě s hromadným startem, na olympijských hrách v Soči bral stříbro ve stíhačce.

Skvělý závod zajeli i další Češi, bez chyby na střelnici byl také Michal Krčmář, který skončil šestý, na třetího Fourcada mu chybělo 22 vteřin.

Michal Šlesingr zvládl bez chyby pouze první střelbu, pak přidával po jedné trestné minutě a se ztrátou 2 minuty a 26 vteřin skončil 18. Tři terče nechal nesestřelené i 32. Tomáš Krupčík.

Bailleymu to přeju. Je to teda ohromná škoda pro Ondru, ale zrovna Lowellovi to nemůžu mít za zlé.