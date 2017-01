Nebyla jsem schopná mířit, přiznává Koukalová. Kritický moment vyřešila dřepováním

Kritický moment. Gabriela Koukalová si při třetí střelbě musela zadřepovatFoto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Světovému biatlonu už znovu vládne Gabriela Koukalová. Obhájkyně křišťálového glóbu se znovu dostala do čela celkového pořadí Světového poháru díky druhé příčce ve stíhacím závodě v německém Oberhofu. O vítězství přišla až na poslední střelbě.

Do poslední střelby jste bojovala o vítězství, ale nechala jste tam dva nesestřelené terče. Čím to bylo?

Snažila jsem se nepřipouštět si, kolikátá jedu. Už během třetího kola jsem se necítila moc při síle. Bylo to náročné jet na čele, hodně jsem se unavila. Během první stojky se mi tak roztřásly nohy, že jsem musela udělat dřep, protože jsem nebyla schopná mířit.

Gabriela Koukalová je nadšená z druhého místa i žlutého trikotu. Aktuálně se ale nejvíc těší na masáž Vložit na svůj web

Ve výsledku jsem byla ráda i za tři nesestřelené terče v posledních dvou položkách. Beru to jako štěstí v neštěstí.

Bylo to dřepování při první položce vestoje tím nejkritičtějším momentem?

Byla to ta první stojka. Bylo to nepříjemné, když člověk chce něco udělat, strašně se soustředí a nemůže, protože mu to síly nedovolují. Byla jsem ráda, jeden nesestřelený terč v podmínkách, kdy hrozně foukalo a byla jsem zmrzlá, je super.

Jste nenapravitelná riskérka. V zatáčce ve sjezdu jste zase měla co dělat, abyste nespadla.

A ne jednou. Dneska byly podmínky v zatáčce těžké. Jak se jelo rychle, tak to závodnice hodně vyplužily. Byl tam takový led, že jsem se bála na něm odšlapovat a snažila jsem se ho přejet rovně. Bylo to celkem riskantní, ale nakonec to zase vyšlo.

Jaké to je být znovu tou nejlepší ve Světovém poháru?

Nemám slov. Je to úžasné, ale ještě nás čeká tolik závodů, že to může být na jediný den a skončí to. Budu se snažit dál dělat a mít co nejlepší výsledky, ale to je tak všechno, co můžu slíbit.

Jak se odměníte na povedený dvojboj. Další cukroví od maminky?

Dneska nejvíc uvítám nějakou skvělou masáž od naší masérky Péti Sedláčkové.