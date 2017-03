Zlatá Ledecká se dohadovala s trenérem: Do poslední chvíle jsem nevěděla, jakou trať vybrat

Ester Ledecká na stupních vítězů v Sieře NevaděFoto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Krátce před koncem finálové jízdy udělala chybu a soupeřka ji dotáhla, přesto nakonec Ester Ledecká vyhrála na MS v Sieře Nevadě paralelní obří slalom a získala svůj druhý titul mistryně světa. Reportér ČRo Jakub Marek byl jedním z prvních gratulantů.

Ester, jste dvojnásobnou mistryní světa. Jak se to poslouchá?

Teď, jak jste to řekl, tak to slyším úplně poprvé a je to hrozně hezké. Děkuju!

Finále nakonec bylo poměrně těsné, rozhodlo 19 setin sekundy. Vnímala jste, že Kummerová dotírá?

Mezi prvními gratulanty byl reportér ČRo Jakub Marek

Já jsem byla spíš soustředěná na svojí jízdu, akorát jsem udělala velkou chybu, takže jsem nevěděla, jestli se z toho dokážu dostat a dotáhnout jízdu do cíle. Ale povedlo se a mám hroznou radost.

Dnešní trať stavěl váš trenér, byla to výhoda?

Většinou to výhoda nebývá a nemyslím si, že by to byla výhoda dneska. Postavil to tak hezky, že to měli všichni skoro stejné. I když jsem vyhrála kvalifikaci, tak jsem do poslední chvíli nevěděla, jakou si budu vybírat trať. Trenér mi doporučoval červenou, ale nakonec jsem jezdila modrou.

Proč jste trenéra nakonec neposlechla?

Bavili jsme se o tom a není to tak, že bych rezolutně řekla „ne.“ Mám vždycky radši, když za mě rozhodne. Po prohlídce jsem mu dala trošku výrazně najevo, že bych radši tu modrou a nechala jsem ho rozhodnout.

Kdyby řekl červenou, tak by mě to asi trošku rozhodilo, ale chvíli jsme si mysleli, že ji pojedu. Byla jsem připravená na obě varianty.

Máte za sebou 2 závody během 24 hodin, takže hromadu jízd. Vadí vám to?

Rozhodně ne. Včera jsem se vrátila z dopingové kontroly až v půl osmé. Následovala večeře, masáž a v devět mám večerku, takže to bylo dost narychlo. Popravdě jsem nemohla moc spát, protože jsem měla radost ze stříbrné medaile, ale snažila jsem se naspat co nejvíc.

Už v neděli vás čeká finále SP ve Winterbergu. Jsou ještě síly?

No jasně, že jsou. A po takovémhle výsledku se vždycky nějaké dobijou.