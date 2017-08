Hyde Park Civilizace je radost potkávat se s daleko chytřejšími lidmi, říká Daniel Stach

Jeho bratr je Japonec, sestra japanoložka. „Já umím japonsky jen pár slov, která se nedají veřejně publikovat.“ Daniel Stach ale mluví anglicky, francouzsky a německyFoto: Adam Kebrt

Moderuje i ve třech cizích jazycích, ale na škole měl problémy s češtinou. Baví se s vědci, ale jeho samotného učení nebavilo. A svoji životní nabídku původně odmítl.

Hyde Park Civilizace je unikátní pořad České televize, jehož úspěch nedávno odstartoval vznik celé vědecké redakce. Chodí do něj známí fyzici, lingvisti, astronauti, filozofové, nositelé Nobelovy ceny. Není to, ale z pohledu obyčejného člověka k vzteku potkávat se s takovými lidmi?

„Je to inspirativní,“ kontruje moderátor pořadu Daniel Stach. „Je to radost potkávat se s daleko chytřejšími lidmi.“ Těžké prý není se s takovými lidmi bavit, ale dostat je do pořadu. Už řadu let se taky snaží získat Stephena Hawkinga.

Možná přijde i Stephen Hawking

Kdy do pořadu Hyde Park Civilizace přijde Stephen Hawking?Foto: CC BY 2.0

„Ale on každou odpověď formuluje 7 minut. To není na interaktivní pořad. Moc rádi bysme ho ale získali aspoň do části pořadu.“ Za celou dobu vysílání Hyde Parku Civilizace prý pro něj nebyli příjemní pouze dva hosté. „Je ale důležité, že to nikdo jiný kromě mého tatínka na mě nepoznal.“

Pořad Hyde Park Civilizace končí každou sobotu v devět hodin večer. Stach se domů dostává až po půlnoci. „Řešíme, co jsme mohli udělat jinak.“ Původní nabídku na moderování pořadu přitom odmítl. „Říkal jsem, že potřebují někoho staršího. Nemyslel jsem, že budu působit věrohodně.“

„Vědu dokážeme lidem vysvětlit. Třeba kdyby nebylo teorie relativity, tak by se lidi podle navigace netrefili o 2,5 km. Jenom proto, že se satelity korigují podle teorie relativity. A to se snažíme dávat do vysílání.“

Nejvyšší vodní slalomář

Stach se smíchem přiznává, že jeho samotného nikdy nebavilo se učit. „Už ve 3. třídě jsem měl dvojku z češtiny a v 7. třídě jsem nebyl schopný napsat sloh.“ Co už ale nepřizná, je, že je na společnost úspěšných zvyklý. V mládí totiž dělával vodní slalom.

„Jířa Prskavec, Vávra Hradilek, to jsou moji kamarádi. Moje generace. Měl jsem to štěstí, a opravdu to jako štěstí beru, že jsem soutěžil s těmi nejlepší. Nikdy jsem nebyl tak dobrý.“ Jaké byli jeho první moderátorské kroky? Poslechněte si ze záznamu.