Když půjdete dnes po půlnoci z plesu, zvedněte oči k obloze. Uvidíte polostínové zatmění Měsíce

Dnes v noci máte možnost vidět polostínové zatmění Měsíce (ilustrační foto)Foto: Ing. Martin Myslivec

Na noční obloze můžeme dnes v noci pozorovat stínové zatmění Měsíce. To by mělo být patrné i pouhým okem. Navíc ho bude možné vyfotografovat. Zájemci mohou přijít sledovat tento úkaz i do hradeckého planetária a na hvězdárnu v rámci prodlouženého večerního pozorování. Vesmírnou podívanou více přibližuje astronom Jan Veselý z hradecké hvězdárny. Na podrobnosti se ho ptala reportérka Marika Konárková.

Zastíněný Měsíc. Jak častý je to přírodní úkaz? Dá se o něm mluvit jako o vzácném jevu?

„Zatmění Měsíce patří mezi jevy, které nastávají v průměru jednou za rok. Možná dvakrát za tři roky. Není to něco, co by se opakovalo třeba každý měsíc. Ale mezi ty úplně nejvzácnější úkazy to nepatří. To, co nás čeká teď, tak bude jen polostínové zatmění. To znamená, že Měsíc ten plný zemský stín mine, ale okolo toho hlavního stínu je ještě takzvaný polostín a tím bude právě Měsíc procházet. A téměř se dotkne toho plného stínu," vysvětluje Jan Veselý.

Z kolika procent bude dnes v noci tedy Měsíc zakrytý?

„Právě proto, že nejde ani o částečné, ani o úplné zatmění, tak se vlastně nevyjadřují procenta. Protože Měsíc opravdu zakrytý nebude. Ale když se budeme dobře dívat, tak na tom měsíčním úplňku poznáme, že je z jedné strany takový trošku tmavší, než obvykle. Což je právě to polostínové zatmění," říká Jan Veselý.

Co tedy pozorovatel přesně může vidět?

„Zatmění začne už půl hodiny před půlnocí. A v tu dobu, kdy bude Měsíc vstupovat do stínu, tak na něm určitě zpočátku nic neuvidíme. Bude to vypadat jako úplněk. A teprve když se bude blížit prostředek toho zatmění, čili mezi jednou a druhou hodinou ranní, to největší zanoření do polostínu bude v 01:44, tak v té době bychom mohli pozorovat že ta severní, tedy řekněme přibližně horní část Měsíce je tmavší, než za jiných úplňků. Celý ten úkaz pak skončí chvilku před čtvrtou hodinou ranní," doplňuje Jan Veselý.

Amatérští astronomové, kteří si vezmou na pomoc nějaký dalekohled, co ti uvidí?

„Uvidí to samé, co všichni ostatní. Ale ten úkaz lze vyfotografovat. Mobil nám zřejmě nepomůže, ale máme-li fotoaparát s objektivem, který zobrazí Měsíc jako kolečko, tak tam je to ztmavení již vidět docela dobře," doporučuje Jan Veselý.

Zájemci mohou přijít i na pozorování přímo na hvězdárnu v Hradci Králové

„V případě, že bude jasno, tak prodloužíme to naše večerní pozorování až do těch brzkých ranních hodin. Za příznivého počasí bude možné od nás našimi přístroji a třeba i z digitálního planetária robotickým dalekohledem přenesený obraz do kinosálu na hvězdárně pozorovat," dodává Jan Veselý a zve všechny zájemce na vesmírnou podívanou.

Autor: Marika Konárková