Podivná ještěrka, která pije nohama

Moloch ostnitý (Moloch horridus)Foto: Brian W Schaller, Wikimedia Commons, Free Art License

Starověký bůh, rozložitý úřad i trnitá australská ještěrka – to všechno je „moloch“. Co mají společného? Podivuhodnost. Démon požírající děti, úřad, ve kterém se nikdo nevyzná, a ještěrka, která pije nohama!

Jméno starověkého boha Molocha má původ v semitském kořeni slova „král“. Uctívání Molocha vyžadovalo lidské oběti, zvláště děti. Na tohoto krutého boha už se dnes zapomnělo, přesto si při slově „moloch“ vybavíme cosi obrovského a nepružného, co požírá vše okolo.

Ještěrka nazvaná „moloch“ tak v představách ožívá jako obří dinosaurus požírající vše, na co přijde. Jenže to je omyl. Australská ještěrka moloch ostnitý (Moloch horridus) nejen, že není velká - vejde se do dlaně - ale navíc ani kolem sebe nepožírá, co vidí, ona dokonce ani nepije!

Mravence ano, vodu ne

Moloch se vejde do dlaněFoto: autor neznámý, Public Domain, Wikimedia Commons

„Moloch ostnitý žije v nejsušších australských pouštích. Trocha vláhy sice přichází každé ráno, když se chladný vzduch nad pouští začne ohřívat. Jenže moloch z toho nic nemá. Jeho tlama je uzpůsobena k lovení mravenců, ale nedokáže se s ní vůbec napít,“ uvedl v Meteoru biolog profesor Jaroslav Petr.

Dej nohy do potůčku a pij!

Přesto se moloch nějak napít potřebuje. „Představte si, že jdete po horách a máte žízeň. Zujete si boty a dáte si nohy do potůčku,“ navrhuje Jaroslav Petr. To by nám asi moc nepomohlo, jenže přesně takto se to daří molochu ostnitému.

„Když ho vědci dali v laboratoři nohama do vody, ukázalo se, že začíná polykat. Za hodinu takto přijal vodu v množství přesahujícím 3 procenta jeho tělesné hmotnosti. Když to přepočítáme na 70kilového člověka, tak to jsou asi 2 litry tekutiny, to už je hodně slušná porce vody, zvláště pro někoho, kdo žije v poušti,“ dodal Jaroslav Petr.

Kůže jako piják

„Moloch má kůži uzpůsobenou jako piják, tedy savý papír, který se používá k odsání kaňky inkoustu. Kůže nasává vodu z okolí, ta se pak kapilárami dostává dál do těla, až vyústí v tlamě,“ řekl biolog. Kapiláry můžeme přirovnat k vodovodnímu potrubí, které z kůže přivádí vodu do tlamy, kde ji moloch spolyká, za 3 vteřiny polkne asi 2krát.

Pít z písku

Jenže v poušti louží, kam by si máčel nohy, moc není. Moloch si tedy musel „vymyslet“ ještě další způsob, jak se napít. „Vědci zjistili, že je schopný nasávat vodu i z vlhkého ranního písku, a to tak, že si na něj nalehne bříškem,“ doplnil Jaroslav Petr. To ale není všechno - nohama si může nahodit mokrý písek na záda, a tím, jak vlhkost v písku gravitací klesá a tlačí na kůži, přijme moloch další vodu.

„Uvažovalo se i o tom, jestli náhodou moloch nepřijímá vodu z rosy, která se mu sráží na povrchu těla. Ale to se nepotvrdilo,“ uzavřel biolog Jaroslav Petr. Přesto je moloch svými schopnostmi napít se obdivuhodný. To jistě nedokázal ani starověký démon, a zcela jistě úžasnými schopnostmi nevládne ani žádný státní úřednický moloch.

