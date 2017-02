V technických oborech vědy je stále málo žen. Mohou za to i genderové stereotypy

Na sobotu 11. února je vyhlášen Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Ten od roku 2015 vyhlašuje Organizace spojených národů a chce tak připomenout genderové nerovnosti ve světové akademické sféře, jako je třeba nevyvážený poměr mužů a žen ve vědě.

Národní kontaktní centrum (NKC) Gender a věda k této příležitosti spustilo kampaň Moje oblíbená vědkyně, v rámci které lidé na Facebooku pod hashtagem #mojeoblibenavedkyne představují svou oblíbenou ženu ve vědě. Akce končí v sobotu. Dosud se už ale zapojila řada známých osobností a institucí, včetně redaktora Českého rozhlasu Ondřeje Nováka.

Ačkoli podíl nositelek titulu Ph.D. stále stoupá, jejich podíl ve vědě naopak klesá. To naznačuje, že ženy sice akademickou dráhu nastoupí, ale záhy ji opouštějí. Důvody nejsou přesně známé, ale jedním z hlavních může být touha založit rodinu.

„Od mala vychováváme holčičky k tomu, že technické obory - tam kde je potřeba abstraktní myšlení, tam kde je potřeba vrozeného intelektuálního talentu - nejsou oblasti, kde se od nich něco očekává. A tohle je strašně nebezpečné pro celou společnost.“

Marcela Linková

„Je velice neuspokojivý stav z hlediska možnosti kombinování vědecké práce a zaměstnání s rodičovstvím, protože tohle je část té vědecké kariéry, kdy jsou ženy skutečně zásadním způsobem ohroženy,“ říká Marcela Linková, ředitelka NKC Gender a věda.

Situaci by podle Národního kontaktního centra mohl vyřešit větší podíl smluv na dobu neurčitou nebo flexibilnější úvazky, které by ženám umožnily ve vědecké práci pokračovat i během mateřství. Roky, během kterých se vědkyně na mateřské aktivně nezapojují do výzkumu, jsou totiž v kontextu rychlého vývoje vědy příliš dlouhá doba a výpadek se jen velmi těžko dohání.

Nízké zastoupení žen v oblasti vědy je problémem hlavně technických oborů. Mohou za to patrně právě genderové stereotypy, proti kterým v současnosti bojují i některé univerzity. V rámci České republiky je to třeba kampaň Technicky vzato, kterou spustilo brněnské Vysoké učení technické.

Autor: Zuzana Marková, Ondřej Novák