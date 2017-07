Co dělat při setkání s dvouapůlmetrovým medvědem? Předstírat, že jste silnější a mocnější než on, radí Lenka Kabrhelová

Medvěd grizzly v národním parku DenaliFoto: Jean-Pierre Lavoie, GNU General Public License, verze 1.2

Situace medvědů grizzly v americkém národním parku Yellowstone se v posledních letech díky jejich přísné ochraně zlepšila. Stále častěji tak dochází k situaci, kdy se svět divočiny a svět lidí protne. Ochránit medvědy i návštěvníky parku se snaží rangeři – strážci parku. Jejich zkušenosti v rozhovoru přiblížila Lenka Kabrhelová.

Medvědů v posledních desetiletích v regionu podstatně přibylo, hlavně v oblasti Yellowstonského národního parku. Projevuje se to i tam, kde se pohybují turisté?

Projevuje se to hlavně v tom, že se rangeři snaží návštěvníky parku upozornit na to, že taková situace může nastat. Všude jsou také varovné cedule, aby si turisté dali na medvědy pozor. Je to zkrátka medvědí země.

Na druhou stranu Yellowstoneský národní park je obrovský, silnice a prostranství, kam běžně turisté zavítají, pokrývají pouhá dvě procenta jeho plochy, takže není nutně důvod na medvěda narazit. Spíš hrozí riziko – a to se skutečně stává –, že někdo z turistů spadne do vroucí vody gejzíru.

Do Seznamu světového přírodního dědictví UNESCO byl Yellowstone zapsán v roce 1978, národním parkem se stal ovšem už v roce 1872Foto: Brocken Inaglory, licence GNU Free Documentation License

Musím ovšem přiznat, že co se týče medvědů, i já jsem znervózněla, když jsem se šla po natáčení ještě projít k horkým pramenům a gejzírům. Strážkyně parku mě varovala, abych se rozhodně nepohybovala sama, a až neuvidím jiné turisty, abych se raději vrátila.

Jak časté jsou případy, že se medvěd skutečně objeví ? A co má člověk vlastně v případě setkání s medvědem dělat?

Turista by měl především dělat všechno pro to, aby se s medvědem nesetkal. Nechodit sám, a když už se vydá do divočiny, což je po požádání o speciální povolení možné, měl by dodržovat základní pravidla.

Podle rangerů o vás medvědi zpravidla vědí mnohem dřív, než vy víte o nich, a o setkání s člověkem nijak nestojí. Je tedy dobré hlasitě mluvit. Lidský hlas je podle odborníků nejlepším prostředkem, jak divoká zvířata odradit. Dokonce je mnohem lepší než rolničky a zvonky, které lidé občas nosí.

Co ovšem dělat, když na setkání skutečně dojde? Platí známá rada dělat mrtvého?

Pokud už vás medvěd zpozoruje, měli byste se nejprve naopak snažit dělat dojem, že jste větší a mocnější – křičet zplna hrdla, šermovat rukama. Pro krizové případy je dobré mít u sebe také pepřový sprej proti medvědům. A až úplně jako poslední možnost, když na vás medvěd skutečně zaútočí, přichází na řadu pravidlo dělat mrtvého.

Podle odborníků je klíčová především prevence. Pokud si medvědi nezvyknou na člověka a na to, že v okolí lidí může být dostupná nějaká potrava, jsou střety spíš vyloučené. I v Yellowstonském parku platí, že největším a nejnebezpečnějším zvířetem, je právě člověk.

Pro strážce parku je permanentním úkolem vychovávat lidi k ohledu k přírodě a naučit je, aby zvířata nekrmili, nepřibližovali se k nim, protože čím víc si divoká zvěř na lidi zvykne, tím větší je pak riziko pro návštěvníky parku. Týká se to i bizonů, losů nebo třeba také veverek a dalších hlodavců, kteří jakmile se naučí přijímat potravu od lidí, nemuseli by přežít zimu.

Zpět k medvědům. Co se bude ohledně nového nařízení dít? Dají se očekávat další spory, anebo dokonce soudní bitva?

Lenka Kabrhelová - zpravodaj ČRo z USAFoto: Český rozhlas

Organizace zabývající se ochranou zvířat potvrdily hned po rozhodnutí federálních úřadů o vyřazení medvědů ze seznamu ohrožených zvířat, že se budou bránit u soudu. Varují, že populace medvědů není tak silná, aby mohla povolení k odlovu přestát bez úhony. To naopak odmítají rančeři a lovci, kteří v konzervativním Idahu tvoří velice vlivnou voličskou skupinu. Je tedy jasné, že debata bude pokračovat.

Ostatně v Idahu to nebude poprvé. Podobná situace je tam kolem vlků, kteří také v minulosti téměř vyhynuli. Nakonec se je povedlo do přírody vrátit a dnes jsou jich stovky. Následoval ovšem stejný postup jako u grizzlyů – před pár lety byli vyřazeni ze seznamu ohrožených zvířat a dnes jsou cílem lovců. I jejich střílení stále vyvolává protesty.