Kde hledat největší whisky bar na světě? Překvapivě ve Švýcarsku

Největší whisky bar se jmenuje příznačně Ďáblovo místoFoto: Jan Kaliba

Svatý Mořic – známe ho jako nablýskané středisko v srdci švýcarských Alp. Kromě přirozeného půvabu se rádo chlubí svou výjimečností. Právě v Mořici prý vznikla zimní dovolená, dnes tam turisty za zábavou i odpočinkem vozí památka UNESCO – Rhétská dráha. Má ale ještě jedno překvapivé prvenství – neexistuje jediný logický důvod, proč by zrovna na tomhle místě měli mít největší světovou sbírku whisky. A přece je to tak.

Sandro Bernasconi, manažer hotelu, syn majitele a zakladatele zdejší sbírky whisky, na nic nečeká. Když odmítám ochutnávku hned na začátek prohlídky, vede mě aspoň rovnou do baru. Jmenuje se příznačně Ďáblovo místo.

Mají tady speciální síň slávy milovníků whisky. Portrét se jménem toho, kdo vypije víc než sto sklenek whisky, se ocitne zarámovaný na stěně. Visí tu i obrázek bratrů Daniela a Thomase Moserových, kteří vypili dokonce tisíc sklenek každý.

Guinessův bar

„Získali jsme i certifikát Guinnessovy knihy rekordů, že jsme největší whisky bar na světě s dvěma a půl tisíci druhů. Máme hodně raritních whisky a speciálů, ale dáte si u nás i levnou whisky, ceny začínají na pěti francích,“ představuje svůj bar Sandro Bernasconi.

Sandro Bernasconi, manažer hotelu ve sv. Mořici, syn majitele a zakladatele zdejší sbírky whisky, která je největší na světěFoto: Jan Kaliba

Naopak nejdražší je whisky McAllen 1878 – 27 let stará whisky. Dva centilitry stojí 9999 franků. Sandro nabízí, že mi tento poklad ukáže. A tak scházíme po schodech kamsi do podzemí. Míjíme saunu, místnost pro masáže a pak vcházíme do dveří uzamčených speciálním kódem, zámkem a ještě kartou. Zdejší whisky obchod je tedy něco jako sejf.

„Tady máme toho McAllena, naši nejdražší whisky,“ ukazuje majitel hotelu. „Její cena v našem menu je schválně tak vysoká. Celou láhev odhadujeme až na 35 tisíc franků a nechceme ji otevřít, protože by tím ztratila sběratelskou hodnotu.“

Whisky knihovna pod zemí

Sandro vypráví, že whisky nakupují hlavně přímo ve Skotsku, a to jak od známých palíren, tak ze soukromých sbírek. Seženete tu whisky z celého světa, dokonce i domácí – švýcarské. Českou ale prý teď zrovna žádnou.

„Tady dole pořádáme i skupinové ochutnávky, je tu víc soukromí,“ dodává manažer. „Nahoře v baru dbáme na to, aby počet druhů nikdy neklesnul pod 2500. Tady v obchodě jich máme kolem tisíce a prodáváme celé láhve.“

Představte si místnost plnou nástěnných knihoven z voňavého dřeva, jenom místo knih je všude whisky – ať už ve skle, nebo v krabicích či v plechových obalech.

Rekordní dědictví

Vitríny v podzemí hotelu jsou plné whisky z celého světaFoto: Jan Kaliba

„Můj otec chtěl mít největší whisky bar na světě, a tak před víc než 25 lety začal whisky sbírat. V Amsterdamu viděl bar, kde měli 150 různých whisky, a tak si řekl, že to překoná,“ vysvětluje Sandro, jak to kdysi začalo.

Jenže pak zjistil, že v Itálii žije sběratel, který jich má tři tisíce, a Sandrův otec tak ztratil motivaci. Pak ale došlo k zásadnímu obratu. Italský rekordman zemřel a jeho žena část jeho sbírky Bernasconimu staršímu prodala.

Sám Sandro o rodinném whisky baru dokonce psal školní práce. A teď mě do něj vede zpátky, abych přece jenom ochutnal.

Ochutnávka na závěr

„Jako první bych vám doporučil příjemného McAllena. Je devatenáct let starý a posledních 55 měsíců dozrával ve speciálním prostředí. Je to lahodná whisky ze středního Skotska, s nádechem ovoce a příjemným třešňovým dojezdem,“ předesílá majitel hotelu.

Nedá se odmítnout. Takže jak tady říkají: Viva! – Na zdraví!