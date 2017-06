Nejkratší pozemní lanovku na světě mají v chorvatském Záhřebu

Záhřebská lanovka byla původně poháněna párouFoto: Pavel Novák

Lanovka v chorvatském Záhřebu vozí tam cestující už přes sto let. Svojí trasu zdolá za minutu a pár sekund. Vyběhnout si kopec do starého města pěšky trvá ale jen asi o minutu déle.

Horní stanice záhřebské lanovky je z centra města doslova nadohled. Do historické části města, kde je chrám svatého Marka a také vládní budovy, je to odsud všeho všudy šedesát metrů.

Lanovkou, nebo po schodech?

Po schodech trvá cesta asi dvě a čtvrt minuty. Schodiště ovšem nevede hned vedle trasy lanovky, chodec musí jít ještě kousek po chodníku a také přes malou serpentýnu, takže má cestu o něco delší.

„Koleje lanovky jsou dlouhé 66 metrů. Je to vůbec nejkratší pozemní lanovka na světě,“ tvrdí zřízenec lanovky pan Dražen. Lanovkou podle něj denně jezdí obyvatelé horní části města a studenti několika škol, které jsou ve čtvrti Gradec.

Cena za těch pár desítek metrů jízdy je 4 kuny, tedy asi 14 korun za jednu cestu. Normální lístek na městkou dopravu v Záhřebu stojí v přepočtu 36 korun.

Parní lanovka? Raději ne

Lanovka vozí obyvatele a návštěvníky Záhřebu už víc než sto letFoto: Pavel Novák

Vagonky záhřebské lanovky začaly po svahu nad ulicí Ilica jezdit v roce 1890. Tehdy ale byl tento dopravní prostředek značně nespolehlivý. „Nejdřív byla lanovka poháněná párou, a když nebyl dost vysoký tlak, museli lidé vystoupit a po schodech mezi dvěma kolejišti nejen dojít nahoru, ale také tam dotlačit vůz lanovky,“ vypráví průvodkyně Doris Kunkerové

„Nebylo to tak vždycky, ale podle toho, co se povídá, se to stávalo docela často. Lidé tedy zpočátku nebyli tím novým dopravním prostředkem příliš nadšení,“ dodává. Až ve 30. letech minulého století nahradily parní stroj elektrické motory a lanovku už nebylo třeba sem tam popostrčit.

Lanovka se podle paní Doris hodí hlavně tehdy, když spěcháte třeba na koncert nahoře ve starém městě a nechce se vám šlapat schody. Musíte se ale trefit do chvíle, kdy vůz odjíždí. Lanovka má totiž interval 10 minut.

Do cíle ale dorazí dřív než já po schodech za 2 minuty 18 sekund. A cestující se přitom – na rozdíl od těch z počátku 20. století – ani nezapotí.