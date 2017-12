Psi ve vánočních svetrech zaplavili park na jihu Londýna a vytvořili světový rekord

V nevlídném počasí psi svetry ocenili i z praktických důvodůFoto: Jaromír Marek

Svetry s vánočními motivy jsou ve Spojeném království novou a rozšířenou tradicí. Do mnohdy trochu bláznivých pulovrů se Santou, sobem nebo vánočním stromečkem se navlékají všichni, včetně královské rodiny. Novinkou jsou vánoční svetry pro psy. V londýnském parku Buttersea se sešly hned tři stovky psů ve vánočních pulovrech.

Jedna noha, druhá, třetí, čtvrtá - a můžeme vyrazit! Nejen můj kříženec Mikeš z Děčína, ale i spousta další psů ve vánočních svetrech zamířili na jih Londýna. Už z dálky je slyšet hlasité štěkání. Je jasné, že jsme na místě.

Všude kolem je spousta psů nejrůznějších plemen, ras a velikostí. Každý má na sobě svetr s vánočním motivem.

Psí počasí

Dobrmanka v sobím modeluFoto: Jaromír Marek

„Je dost velká a nebylo lehké pro ni sehnat svetr. Ale podařilo se,“ směje se majitelka dobrmanky navlečené do svetru se soby, na hlavě má dokonce růžky. „Jsme ze Sussexu. Jeli jsme sem dvě hodiny a celou cestu sněžilo, ale když už jsme koupili ten svetr, museli jsme přijet,“ dodává.

Byť má její psí svěřenkyně prý podobný kostým na sobě poprvé v životě, nevypadá to, že by ji vyváděl z míry. Padá sníh s deštěm a psům ve svetrech je možná lépe než lidem v promočených bundách.

„Když jsme se ráno probudili a zjistili, že do rána nasněžilo, věřili jsme, že to ostatní také nevzdají. Vyrazili jsme dříve a jsme tady. Když se tak dívám, myslím, že i psům se to líbí,“ hodnotí muž s vánočně oděným jezevčíkem.

Když psi pomáhají dětem

Někteří majitelé vsadili na konfekční svetříky, jíní pro své čtyřnohé miláčky vytvořili hotové kreace, jako třeba vycpaného Santu sedícího na zádech boxera. „Asi to není pohodlné, ale vypadá skvěle. Snad si zvykne,“ doufá jeho majitelka.

Důvod, proč se tady v počasí, kdy by ani psa nevyhnal, sešli lidé i jejich čtyřnozí přátelé, je jasný – vybrat peníze na potřebné děti a vytvořit zápis do Guinessovy knihy rekordů.

„Vytvoříme světový rekord a ještě pomůžeme dětem, to je přece skvělé,“ těší se panička vánočně vyšňořeného knírače.

První rekord svého druhu

Jaromír Marek a jeho pes Mikeš ve svém vánočním modeluFoto: Jaromír Marek

„Je to vůbec poprvé, co se někdo o podobný rekord pokusil,“ doplňuje Steph Loweová z pořádající organizace Save the Children – Zachraňte děti. „Posledních šest let jsme vždy před Vánocemi pořádali podobnou akci pro lidi, letos jsme si řekli, že zapojíme i naše chlupaté přátele.“

Vánoční svetry se už v Británii staly novou tradicí. Vždy předposlední pátek před Vánocemi se Britové navlečou do vánočních svetrů, fotí se v nich a posílají peníze na charitu.

Letos poprvé se do vánočních pulovrů oblékli i psi. Napoprvé jich byl tři stovky – včetně jednoho zástupce českých voříšků.