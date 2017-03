Antibabiš pro mě není téma, říká nový místopředseda ČSSD Birke

ROZHOVOR. Ačkoli na to Andrej Babiš čeká, pro mě není téma a nebudu ho v předvolební kampani reflektovat, říká v rozhovoru pro Zpravodajský web Českého rozhlasu čerstvý místopředseda ČSSD a volební manažer strany Jan Birke. Veřejnou kritiku ČSSD z řad spolustraníků označuje za nežádoucí, spory by se podle něho měly řešit uvnitř strany. Delegáti Birkeho na sjezdu strany zvolili do vedení sociální demokracie jako nováčka spolu s náměstkem pražské primátorky Petrem Dolínkem.

Od delegátů jste dostal 486 hlasů, to je druhý nejlepší výsledek po Lubomíru Zaorálkovi. Jak jim chcete tu důvěru, kterou ve vás vložili, oplatit?

Nenarodil jsem se dneska ráno s pocitem, že budu místopředsedou. V sociální demokracii jsem 20 let. Všichni mě znají. Prošel jsem několika volebními boji. Díky značce, kterou mám na dresu, jsem byl vždy velmi úspěšný. Otevřela mi obzor. Mám zkušenosti z komunální politiky, mohu přivést nový pozitivní impuls do vedení strany.

A to jaký?

Pohled komunálního politika, který mluví srozumitelně a jednoduše díky tomu, že se mu podařilo několikrát po sobě ty volby vyhrát (Jan Birke je také poslanec a starosta Náchoda – pozn. red.). Lidé mi věří. To je faktor, který chci přinést do sociální demokracie.

Zpátky k otázce. Jak vrátíte delegátům důvěru, kterou ve vás vložili?

Samozřejmě nebude to jednoduché. Všichni ode mně budou očekávat jasnou strategii a lodivoda, který bude schopný marketingově - ale nejen marketingově - řídit volební kampaň. Já jsem přesvědčen, že spolu s kolegy z vedení strany dokážu hrát. Je to ten mančaft, se kterým chci volby vyhrát.

Co by mělo tedy být podle vás prvním krokem k tomu, abyste volby skutečně vyhráli?

Musíme volbám vrátit obsah. Nemůže to být o tom, že vystartujeme pouze v reakci na Andreje Babiše, jak se v poslední době stává.

Přesto se do Andreje Babiše na sjezdu řada delegátů ve svých projevech strefovala. Program „Antibabiš“ tedy podle vás není cesta?

Rozhodně ne. V celé volební kampani se budu tématu Andreje Babiše snažit vyhnout. I přesto, že pan místopředseda vlády na to čeká. Já si ho vůbec nevšimnu. Pro mne není Andrej Babiš téma. Budu cílit úplně na jiné voliče. Andrej Babiš není náš volič a nikdy nás volit nebude. Chci rozdělit témata na pravo a levo.

To znamená, že se vůči Andreji Babišovi vymezíte především volebním programem?

My jsme nejsilnější tradiční levicovou politickou stranou a zcela určitě to musí být levicová témata. Budu se snažit to dostat na taková témata, aby voliči měli motivaci nás volit. Jedno z nich by se mělo dotýkat například progresivní daně. Je potřeba o ní diskutovat. Dlouho se říkalo, že sociální demokracie nemá obsah, že nemá motivaci a náboj. Přišli jsme s velkým tématem, které je velmi emotivní. Vyvolalo velkou diskuzi v České republice a to je přesně ta cesta, kterou chci jít. Chci vyvolávat emoce, diskuzi. Mám to domluveno a odsouhlaseno vedením strany.

Jaká další témata by měla v předvolební kampani zaznít?

Ostatní témata bych si raději nechal pro sebe, abych si je mohl nejdříve nechat schválit vedením strany.

Souhlasíte s Michalem Haškem, který ve svém pátečním projevu zmiňoval, že by se sociální demokracie měla vrátit ke kořenům a ke svému tradičnímu voličstvu.

S tím naprosto souhlasím. Je to jediná cesta, jak na podzim uspět.

Poslanec Jeroným Tejc na sjezdu kritizoval předchozí vedení strany, že nepracovalo tak, jak mělo. Vy sebou přinášíte změnu. Lze s ním souhlasit?

Ve vedení jsou nyní dva výrazní komunální politici. Jak znám Petra Dolínka, tak si toho oba dva nenecháme moc líbit. Jsme solí této země. On je náměstek pražské primátorky, já jsem starosta. Jsme v první linii. Zcela určitě můžeme sociální demokracii zlidštit a dostat ji zase do reálné politiky. Lidé nás za to platí a očekávají, že jim dáme vizi, motivaci, aby přišli k volbám. Musíme se lidem věnovat, jako se jim věnujeme na radnici.

To, že pan poslanec a kolega Jeroným Tejc kritizuje sociální demokracii, mě mrzí. Není potřeba se střílet do kolena. Minimálně ne přes média. Já ho kritizovat nebudu, protože si ho opravdu vážím. A pokud budu mít do budoucna problém s Jeronýmem Tejcem nebo s kýmkoli jiným, věci si s nimi vyříkám mezi čtyřma očima.

Takže veřejní kritika členů ČSSD je podle vás nežádoucí? Mělo by se to řešit pouze uvnitř strany?

Samozřejmě. Pojďme si ty věci vyříkávat na půdě a neposílejme si vzkazy. Je to hloupé, dětinské a nikam to nevede. A hlavně to špatně působí na naše voliče.

