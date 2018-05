Budoucnost patří jedlým obalům

Jedlé obaly by mohly pomoci vyřešit problém s plastovým odpademFoto: Fotobanka Pixabay

Oceány plné plastových sáčků a mořští živočichové otrávení mikroplasty, to je velmi nepříjemný vedlejší a původně nepředpokládaný produkt naší doby plastové. Vyřešit by to mohly ekologické obaly, které se v přírodě rozloží a nezanechají po sobě zbytky. Na jejich vývoji se podílejí i čeští chemici.

Výzkumu přírodně rozložitelných obalů se věnují v Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR v pražských Lysolajích. Látkou, která jim k tomu má posloužit, je chitosan. Ten vzniká chemickou úpravou chitinu obsaženého ve vnějších kostrách korýšů.

„Chitosan je polysacharid, polymer, který má schopnost vázat různé látky včetně tuků a těžkých kovů. Využíval se také v čistírnách odpadních vod a je možné si ho zakoupit i v lékárnách ve formě preparátu na hubnutí,“ uvádí v Meteoru ing. Olga Šolcová z Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR.

Jako recept na štíhlou linii by chemička chitosan nedoporučila. Látka sice váže tuky, ale i kovy, organismus tak může být ochuzen o vápník, hořčík, zinek i železo, což zdraví zrovna neprospívá.

Jak umíchat ekologický obal

V Ústavu chemických procesů se ale o vylepšování hubnoucích pilulek nezajímají. Soustředí se raději na přírodně rozložitelné obaly. Spolupracují přitom s kolegy v Peru, kde je díky přístupu k moři velká zásoba zbytků chitinu z různých hlavonožců a korýšů. Jak se dá z kosterní schránky mořské potvůrky vytvořit bal, do kterého si zabalíme svačinu?

„Vezme se chitosan a bramborový nebo kukuřičný škrob. Ten se musí vyčistit, usušit a rozdrtit. Přidá se k tomu glycerol,“ vysvětluje OIga Šolcová. Záleží na poměru jednotlivých ingrediencí, podle toho pak vznikne obal různých vlastností. Teď se hledá ideální receptura, aby se obal dal skutečně použít.

Taška, která zmizí, než ji přineseme z obchodu?

Obal musí dýchat a odvádět vlhkost, musí vydržet tak akorát dlouho, aby nenadělal nepořádek v přírodě, ale aby se nám nerozpadl při první cestě z obchodu, což už se také při testování prvních podobných tašek stalo. V současném projektu se daří připravit biodegradabilní obaly s životností od tří měsíců až po dva roky.

Látka z korýšů i v medicíně

Chitosan je možné použít i k výrobě obvazových materiálů a gelových podložek. Mají tu výhodu, že je do nich možné přidávat různé enzymy, které pomáhají hojit rány. Mohla by se tím snížit spotřeba antibiotik, kterých se v současnosti užívá přespříliš.

Snad se podaří i pro medicínské účely chitosanové materiály připravit tak, aby se nerozpadly dříve, než se rána zahojí…

