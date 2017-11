Od zákazu dovozu sloních trofejí ze Zambie a Zimbabwe neustoupíme, naznačil Trump

Otázka povolení dovozu sloních trofejí ze Zimbabwe a Zambie do Spojených států zatím zůstává otevřená. Americký Úřad pro ryby a divokou zvěř minulý týden oznámil, že dovoz umožní. Nařízení pak pozastavil prezident Donald Trump. V pondělí v noci na Twitteru napsal, že definitivní rozhodnutí padne tento týden. Ochránci přírody se obávají, že případné povolení dovozu trofejí by poškodilo snahy o záchranu slonů v africké divočině.

Podle jeho tweettu to vypadá, že zákaz dovozu bude platit dál. Trump napsal, že se nechá jen velmi těžko přesvědčit, že hororová show, kterou lov slonů a dalších velkých afrických savců představuje, může nějak pomáhat při záchraně těchto chobotnatců nebo jakýchkoli jiných zvířat.

Big-game trophy decision will be announced next week but will be very hard pressed to change my mind that this horror show in any way helps conservation of Elephants or any other animal.