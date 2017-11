Legenda o nešťastné lásce přispěla k záchraně hradu Veliki Tabor na severozápadě Chorvatska

Soud krásné Veroniky v podání herců na nádvoří hraduFoto: Pavel Novák

Bílé zdi a červené střechy hradu Veliki Tabor svítí na zalesněném chorvatském návrší už z dálky. Kdo nezná historii hradu, toho jen stěží napadne, že by tam mohlo třeba také strašit. Podle středověké legendy ovšem hradem bloudí duch dívky zazděné kdesi v jeho hradbách.

Fridrik, syn majitele hradu Hermana Celjského, spřízněného dokonce s císařem Zikmundem Lucemburským, byl krásou Veroniky z podhradní vsi Desinič naprosto uchvácen.

O krásné Veronice a nepřejícím Hermanovi

„Hermanovi Celjskému se nezamlouvalo, že by jeho snachou, Fridrikovou manželkou, měla být prostá, bezvýznamná dívka z Desiniče,“ vypráví kastelánka Velikého Taboru. „To nebylo to, co by si pro svého syna přál. Proto ji obvinil z čarodějnictví a Veronika se dostala před soud.“

Čtěte také: Velké panovníky lidová tvořivost ráda ubytovávala uvnitř hor. Tu svoji má v Německu i Friedrich Barbarossa

Nadica Jagarčecová zná legendu o Veronice dobře, návštěvníkům ji dnes kromě ní připomínají také herci na hradním nádvoří.

Místní věří, že se hrad podaří kompletně zrekonstruovatFoto: Pavel Novák

Dívku v 15. století na hradě opravdu soudili, z čarodějnictví ji ale neusvědčili, a tak byla znovu svobodná. Tím se však příběh neuzavírá. Má tragický konec.

„Když se Hermannovi Celjskému nepodařilo poslat Veroniku na hranici, nařídil vojákům, aby ji zabili. Podle legendy ji utopili v kádi a její tělo zazdili do hradeb. Za dlouhých zimních nocí bloudí duch Veroniky hradem a hledá svého milovaného Fridrika,“ vypráví kastelánka.

Zapomenutý klenot

Návštěvníci Velikého Taboru se ale nemusí bát strašidel nebo bílé paní. Uvidí hrad s arkádovým nádvořím, obrannými věžemi a komnaty se skromným zařízením.

Ne že by středověcí majitelé byli chudí, ale veškerý nábytek z hradu zmizel, nebo byl spíš rozkraden, když ho po 2. světové válce s příchodem vlády Svazu komunistů Jugoslávie získal do vlastnictví stát.

Celé 20. století se o hrad nikdo nestaral a ten dlouho chátral. Až v posledních několika letech se podle Nadice Jagarčecové podařilo archeologům nalézt zbytky některých obraných věží a zrekonstruovat je.

Čtěte také: Oprava středověké rezidence není levná záležitost. Úcta k historii ale hraje prim

Návrat do středověku

Stojí renesanční bastion, na kterém je ale třeba opravit děravou střechu. S pomocí peněz z evropských fondů chce Chorvatsko opravit celý hradní komplex do podoby, jakou měl v 16. století. Pak bude Veliki Tabor pro návštěvníky ještě atraktivnější, doufají místní.

Největším magnetem Velikého Taboru ale byla, je a zůstane legenda o vznešeném Fridrikovi a prosté Veronice, jejíž tělo je ukryté někde ve zdech hradu.

Návštěvníci hradu se prý nejčastěji ptají, kde je vlastně Veronika zazděná. Historici ale přesné místo neznají. Vždyť je to konec konců jenom legenda.