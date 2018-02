Na tržišti v Seattlu mají neobvyklé atrakce. Prodejci tu předvádějí hod lososem a stojí tady i slavná žvýkačková zeď

Trh v Seattlu je v provozu už 110 letFoto: Jan Kaliba

V Seattlu na hranicích Spojených států a Kanady stojí oblíbená zeď oblepená žvýkačkami. Vede k ní cesta přes tamní historické a trochu extravagantní tržiště. Zdejší prodejci nelákají zákazníky jen na kvalitu zboží, rychlost služeb nebo nízké ceny.

Stánek s rybami a mořskými plody Ryana Heberta je trochu jiný než ostatní. Sympatický Ryan u něj předvádí s kolegy doslova cirkusové číslo.

Za pokřiku, který by slušel i novozélandským ragbistům, hází přes pult a za chvíli zase mistrně chytá těžkého, kluzkého lososa. Kolemjdoucí se zastavují, ale ze všech nejvíc se baví sám extrovertní prodavač.

„Přijíždějí se na nás dívat lidi z celého světa, jak pracujeme jako jeden tým a jak je náš humor nakažlivý,“ říká Ryan. „Házení rybou je samozřejmě jen taková show, někomu tím třeba zpříjemníme den. Hlavní je ale náš servis zákazníkům – doručujeme ryby po celých Spojených státech a co neprodáme, posíláme do místní zoo.“

Ryan je zjevně na svůj sortiment pyšný. Svoje plody moře považuje nejenom za nejlepší, ale i za nejšetrnější od Aljašky po Oregon.

Nová doba, staré tradice

Se zvědavci z celého světa Ryan nepřehání. Jeho stánek s čerstvými rybami vyskládanými do ledové tříště má místo hned u vchodu do pestrých uliček Pike Place, tradičního tržiště, které tady v centru Seattlu patří k hlavním atrakcím.

Ryan Hebert u svého stánku s rybami a mořskými plodyFoto: Jan Kaliba

Před 110 lety město trh založilo pro farmáře a jejich zákazníky, aby se obě strany zbavily velkoobchodníků, kteří ceny zboží vyháněli do závratných výšin. A tenhle princip funguje dodnes.

„Sem nemůžete prostě přijít zvenčí a zaplatit si tu stánek pro svůj byznys. Pravidla jsou taková, že musíte mít zdejší trh jako své primární odbytiště. Kvůli tomu tohle tržiště vzniklo a pořád funguje,“ přibližuje Ryan.

Zatímco Ryan mluví, jeho kolega straší publikum mořským ďasem – hrozivě vyhlížející vystavenou rybou. Prodavači s ní zpoza pultu speciálním mechanismem nečekaně pohybují a o některé kolemjdoucí se pokoušejí mdloby.

Žvýkačková guerilla

Žvýkačkovou zeď proslavil film Love Happens s Jennifer AnistonovouFoto: Jan Kaliba

Další místo, kam často míří ti návštěvníci, kteří na trh nepřišli zrovna kvůli tomu, aby naplnili svou spíž, se ukrývá v temné uličce o několik schodů níž.

„Ani nevím, jaká se k tomu váže legenda a jak to vlastně začalo. Ale je to guerillová záležitost, co žije vlastním životem, nic oficiálního,“ vysvětluje mi Jason Huff, manažer pro pouliční umění města Seattle.

Bavíme se o populární cihlové zdi, která hraje všemi barvami, protože je hustě pokrytá žvýkačkami. Turisté se tu zastavují a přidávají další, někteří dokonce ze žvýkací gumy modelují svá miniaturní díla a vznikají tu i svatební fotografie.

Před 25 lety s lepením žvýkaček na zeď začali diváci místního divadla, když tu před představeními čekali, až je vpustí dovnitř. „Asi před dvěma lety zeď vyčistili, jenže pro lidi už znamená takovou tradici, že byla žvýkačkami brzo posetá znovu,“ dodává Jason.

Síla cukru

Jak banálně může vzniknout vyhledávané místo, na které jde lákat turisty. V roce 2009 tahle žvýkačková zeď dokonce dostala roli ve filmu Love Happens s Jennifer Anistonovou.

Zmíněné čištění v listopadu 2015 trvalo tři dny a nebylo první. Správa tržiště se obává, že cukr ze žvýkaček naruší statiku zdi, naposledy jich podle deníku Seattle Times ze zdi odstranili víc než tunu.

Ovšem nevšední lidové umění se pokaždé brzy objeví znovu. Nedlouho po posledním úklidu se tu žvýkačky hromadně lepily na počest obětí teroristického útoku v Paříži.