Řeckou Soluň čeká kvůli nevybuchlé bombě největší evakuace po druhé světové válce

V Soluni se chystá největší evakuace v poválečné historii (ilustrační foto)Foto: Reuters

V Řecké Soluni se připravují na největší evakuaci v poválečné historii. V sobotu kvůli nevybuchlé bombě z druhé světové války přemístili na tři sta ležících pacientů a hendikepovaných lidí. V neděli je bude následovat dalších 72 tisíc obyvatel města.

"Budou nachystány autobusy a všichni, ti kdo nebudou mít kam jít, budou umístěni do veřejných místností." Popsal přípravy Čech žijící v Soloni Christos Pampoukidis.

Podle místních úřadů sanitky začaly odvážet 320 ležících a hendikepovaných osob. Dle guvernéra řecké provincie Centrální Makedonie Apostolose Tzitzikostase, je evakuace kvůli bezpečnostnímu riziku povinná. Sdělil, že jde o naprostou řeckou premiéru co do počtu evakuovaných, protože: "V tak hustě obydlené oblasti v Řecku ještě nikdy nebyla žádná bomba nalezena."

Úřady chtějí do nedělního večera evakuovat všechny lidi v okruhu dvou kilometrů. Vyklidí zhruba tři městské čtvrti i nedaleký uprchlický tábor. Na přesun obyvatel bude dohlížet víc než tisícovka policistů a přerušená bude i doprava. Dělníci našli čtvrt tunovou bombu pod čerpací stanicí při výkopových pracích minulý týden. Zneškodnění pumy a její přesun na vojenskou střelnici může podle armády zabrat až dva dny.

Prefektura počítá s tím, že likvidace může trvat až do noci, armádní mluvčí generálního štábu armády to ale nepotvrdil. "Nevíme, co najdeme. Zneškodnění a přesun na vojenskou střelnici může zabrat i dva dny," řekl. Vojsko zatím ani neví, jaká armáda bombu shodila a kdy.

Autor: Martin Balucha